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Новая пневмония подбирается к границам Украины: в Турции обнаружили первый случай заражения коронавирусом

11 марта, 01:08

Елена Кузьмич

Заразившийся недавно вернулся из Европы

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Турции. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, – информирует телеканал NTV.

Заразившийся является гражданином Турции и недавно вернулся из Европы. Состояние пациента оценивается как стабильное, он помещен в карантин.

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Также недавно первый случай заражения новым коронавирусом подтвердили в Польше. Заболевший приехал из Германии и сейчас госпитализирован в городе Зелена-Гура. Власти Польши заверяют, что приняли все меры для противодействия распространению заболевания: подготовлены несколько десятков инфекционных отделений, лаборатории, приобретены десятки тысяч тестов на коронавирус.

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Фото: Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS

Ранее в Колумбии зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом. Министерство здравоохранения подтвердило информацию.

В Чили медики подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране. Об этом заявил президент Чили Себастьян Пиньера. Речь идет о 33-летнем враче, который ездил в Сингапур. "Под контроль будут взяты все, кто с ним общался", — отметил глава государства.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Турция заболевание коронавирус

Источник: ТАСС

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