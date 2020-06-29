Новая вспышка коронавируса в Китае: где обнаружили зараженных

В Китае, где ранеезаявили о новой вспышке коронавируса, за последние сутки, 28 июня, обнаружили 18 новых случаев заражения инфекцией.

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Как рассказали в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, у 12 из этих инфицированных болезнь протекает в активной форме. У еще шести никаких симптомов COVID-19 нет. Также известно, что пять новых зараженных приехали из-за границы. Что касается локальных случаев, то все они были обнаружены в Пекине.

А вот на китайских территориях вне материковой части за последние сутки зафиксировали два новые случая заражения. Оба обнаружили в Гонконге.

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Ранее мы сообщали, что власти Китая ввели режим строгой изоляции из-за новых случаев COVID-19 в уезде Аньсинь провинции Хэбэй, где проживают около 500 тыс. человек. Уезд, расположенный в 150 км от Пекина, взяли под усиленный контроль после выявления там 12 случаев заражения коронавирусом.

Что касается самого Пекина, то там ввели обязательный двухнедельный карантин для всех лиц, прибывающих в город из-за границы.

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