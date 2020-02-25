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Новый виток протестов в Чили: демонстранты разбили фешенебельный отель

25 февраля, 16:37

Полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом и водометами

С новой силой вспыхнули протесты в Чили. Там происходят погромы и поджоги. Демонстранты разбили фешенебельный отель. Машины, расположенные рядом, забросали бутылками с легковоспламеняющейся жидкостью. Таким образом протестующие хотели сорвать международный песенный конкурс: в отеле остановились его участники. Чтобы разогнать нападавших, полиция применила слезоточивый газ и водометы.

Стоит отметить, что чилийцы бунтуют уже несколько месяцев подряд. Потому их не удовлетворяет уровень жизни в стране. В частности, зарплатами, высокими коммунальными тарифами и ценами на проезд.

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Прошлая крупная вспышка народного недовольства произошла к конце 2019 года. Тогда полиция обстреляла протестующих, были ранены почти три сотни человек. Полицейские применяли резиновые пули, несмотря на то, что официально это было запрещено.

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За время протестов в акциях протеста в Чили 25 октября приняли участие более одного миллиона человек. Такую оценку количества протестующих огласила мэр столицы Чили Сантьяго – Карла Рубилар.

Причиной начала массовых беспорядков стал рост цены на проезд в метро в пиковые часы с 800 до 830 песо (1,17 доллара США).

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Чили протесты водометы слезоточивый газ полицейские

Источник: Сегодня

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