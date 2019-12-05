"О какой интеграции можно говорить?": Лукашенко недоволен действиями Кремля

Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

Несмотря нажелание строить равноправные отношения, Минск недостаточно усердно отстаивает свои интересы в отношениях с Москвой.

Об этом в обращении к членам Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси VI и VII созывов 5 декабря заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Мы слишком слабо отстаивали свои интересы на той площадке, прежде всего в России. И слабо вбивали в голову россиянам, что нам нельзя быть по разные стороны баррикад. Что белорусы и Беларусь – нормальное государство. Что у вас больше нет таких союзников, как Беларусь", – цитирует президент БелТА.

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Кроме того, несмотря на планы насчет интеграции в одно государство, Россия и Беларусь не заключили основные соглашения – о поставках природного газа и о нефти.

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"О какой можно говорить дальнейшей интеграции, если мы сегодня не имеем договора о поставках природного газа. Хотя об этом договорились давно. И наши правительства провалили эти договоренности. Не по вине белорусского правительства", – отметил он.

Также Лукашенко пожаловался, что россияне отказываются решать вопрос с грязной нефтью, которую качали в Беларусь по трубопроводу "Дружба" и "делают вид, что этой грязной нефти не было".

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