Обкуренные, пьяных много: Лукашенко прокомментировал протесты в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с протестами, которые вспыхнули после выборов в стране.

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"Понимаете, им нужна жертва! Мы задержали организаторов, которые прятались, по зауголью бегали. Около 3 тысяч, почти половина в Минске", – сказал он в интервью журналистам.

"Обкуренные, пьяных много, с наркотиками. Ужас!", – считает глава соседнего государства.

Видео: belarus24.by

Тем временем, в США дали оценку выборам в Беларуси. Состоявшиеся выборы в Беларуси вызвали беспокойство и в Европейском Союзе. Европейцы не оценили действия власти против активистов и могут провести саммит относительно событий в стране.

Напомним, что после оглашения официальных результатов выборов 9 августа в десятках городов Беларуси вспыхнули массовые акции протеста. В ответ милиция применила дубинки и резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты. Задержаны более трех тысяч человек, ранения получили более 50 протестующих и около 40 правоохранителей. Также сообщалось о погибшем противнике режима. А в стычках с силовиками в Минске ранили водителя автобуса.

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Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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