Обнаружили одного зараженного: появились новые данные о COVID-19 в Китае

На данный момент в Китае заражены 557 человек

В Китае, который обвиняют в замалчивании числа больных , за последние сутки один человек заразился коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Также известно, что общее количество зараженных составляет 82 875 человек. За время эпидемии в стране зафиксировали 4633 летальных исхода, в то же время вылечить удалось 77685 пациентов.

Также известно, что на данный момент из 557 заболевших 37 граждан находятся в тяжелом состоянии.

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Напомним, в китайском городе Ухань, откуда инфекция начала распространяться по всему миру, в больницах не осталось пациентов с COVID-19.Согласно международно принятой версии, пандемия атипичной пневмонии COVID-19 началась с рынка морепродуктов и птицы в 11-миллионом Ухане. По данным китайских властей, в городе зарегистрировали 46 452 случая COVID-19, а также 3869 погибших.

Кроме того, китайские исследователи утверждают, что COVID-19 мутировал в 33 различных штамма, причем самые смертельные вариации свирепствуют именно в Европе.

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Также мы писали, что Россия уже обогнала Китай по количеству инфицированных коронавирусом.

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