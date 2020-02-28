Обострение в Сирии: Эрдоган готовит неприятный сюрприз Европе

После обострения конфликта России и Турции в Сирии, Анкара "открывает" границы с Европой для сирийских беженцев в первую очередь для того, чтобы "выбить" с Евросоюза деньги, необходимые Анкаре для войны в Сирии. А также, чтобы с помощью ЕС "надавить" на президента РФ Владимира Путина.

В комментарии сайту "Сегодня" руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко называет такой шаг Турции эмоционально-политическим, который скорее свидетельствует о слабости, а не о силе турецкого президента.

"Таким образом он фактические принуждает европейцев обратить внимание на события в Идлибе. При этом все прекрасно понимают, что европейцы воевать в Сирии не будут. Если бы хотели – давно бы это сделали. Значит европейцы нужны исключительно для давления на Россию. Чтобы требовать от Путина прекратить поддерживать Асада. И фактически помочь достигнуть Турции цели, к которой она стремиться – контролировать север провинции Идлиб", – считает эксперт.

Еще одна задача Анкары, по его мнению, получить от Европы компенсацию за то, что он закроет (или не откроет) границу.

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В свою очередь директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков также полагает, что главная цель этого шага – получить от Европы деньги, потому как военная операция обходится дорого.

"Рассчитывать на Европу, как посредника, сложно. У Европы там нет рычагов. Эрдоган Европу пугает, потому что ему нужны деньги. Для того, чтобы проводить военную операцию такого масштаба, а они уже развернули серьезные силы и продолжают наращивать контингент в Сирии, нужны деньги. С американцами у них только начинают налаживаться отношения, но Трамп пока что денег Эрдогану не даст. А Европа даст. Сама угроза того, что сирийские беженцы сейчас пойдут на Балканы, а дальше в Европу – очень серьезна для ЕС. Тем более, что сейчас на все это наслаиваются ограничения в передвижении, связанные с короновирусом. Соответственно, Эрдоган в данном случае открывает "второй фронт" – финансово-дипломатический против Европы. Он в очень выигрышной ситуации, Европа не сможет ему отказать", – объяснил он в комментарии сайту "Сегодня".

Как сообщали новости "Сегодня", вечером 27 февраля (по киевскому времени) войска Асада при поддержке России нанесли мощный авиаудар в районе провинции Идлиб. В результате погибли 33 турецких военных. В ответ на эти атаки турецкие войска нанесли удар по сирийским военным с земли и воздуха. Анкара уверена, что атака на них в Сирии – это нападение на Североатлантический альянс. На эскалацию конфликта уже резко отреагировали в США и НАТО. Альянс пока не планирует применять пятую статью по защите союзника, а в России уверяют, что не участвовали в ударе.

Видео: Reuters

В то же время стало известно, что Россия отправила к берегам Сирии корабли с крылатыми ракетами. Два фрегата Черноморского флота "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами "Калибр-НК" проходят турецкие проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря.

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