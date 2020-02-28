Сирийская авиация ударила по турецким военным в Идлибе: реакция США, НАТО и России

НАТО пока не планирует применять пятую статью, в России говорят, что не участвовали в ударе

Соединенные Штаты выразили поддержку Турции, чьи военные погибли на северо-западе Сирии в результате удара сирийской авиации. Об этом заявила посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон на пресс-конференции в Вашингтоне, передает Укринформ.

"Конечно, мы поощряем Турцию в защите своих людей от сил Асада, которых поддерживает Россия. Здесь нет никаких вопросов", – отметила Хатчисон.

Она напомнила, что Турция является союзницей США. Кроме того, американская сторона обеспокоена атаками сирийского режима Башара Асада на мирное население в Идлибе.

"Это приведет к кризису беженцев, поскольку этим людям некуда деваться, и они постараются перебраться в Турцию", – убеждена дипломат.

В то же время она отметила, что пока еще не ведутся переговоры о применения статьи 5 устава НАТО, обязывающей Альянс выступить в поддержку любого из его членов, который подвергся агрессии.

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"О статье 5 речь не идет, нет. Сейчас сложилась тяжелая ситуация, и мы стараемся помочь людям в Идлибе, сирийским беженцам, которым на самом деле некуда деваться. А также выяснить, что мы можем сделать, чтобы помочь им в условиях гуманитарного кризиса", - отметила представительница США при НАТО.

Однако, отвечая на вопрос о возможности усиления роли США в поддержке Турции в Сирии, Хатчисон сообщила, что "все варианты находятся на столе".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также осудил атаки армии режима Асада и призвал все стороны "этой опасной ситуации" к деэскалации.

Также Столтенберг заявил, что НАТО проведет в пятницу, 28 февраля, экстренные консультации по запросу Турции для обмена информацией по Идлибу.

"Североатлантический совет на уровне послов 29 стран альянса встретится в пятницу по запросу Турции для проведения консультаций по ситуации в Сирии в соответствии с 4-й статьей Вашингтонского договора", – заявил он.

В Минобороны России, в свою очередь, заявили, что турецкие военные, согласно предоставленным координатам их нахождения, не должны были оказаться под обстрелом сирийской армии.

"Согласно переданным турецкой стороной российскому Центру примирения координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться", – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Также в российском оборонном ведомстве заявили, что авиация РФ не наносила удары в районе сирийского населенного пункта Бехун, где погибли турецкие военнослужащие.

Ранее сообщалось, что число погибших турецких военных после авиаудара в сирийской провинции Идлиб возросло до 33 человек. Президент Турции Реджеп Эрдоган и военные шесть часов обсуждали ситуацию в Идлибе. Турция уже приняла решение считать вражескими целями сирийские войска после того, как турецкие военные попали под обстрел в Идлибе.

Тем временем в Стамбуле местные жители протестуют перед воротами Генконсульства России.

Видео: warjournal

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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