Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,93

Обострение в Сирии: Турция может закрыть Босфор и отказаться от российских С-400

28 февраля, 10:45

Денис Беспалов

Ситуация в регионе обострилась после того, как сирийская авиация ударила по турецким военным

Турция в качестве реакции на обстрел своих войск в сирийском Идлибе рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, а также может отложить развертывание российских систем С-400, пишут турецкие СМИ.

Согласно сообщениям, решение о перекрытии проливов может быть принято на основании статей 20 и 21 конвенции Монтре 1936 года о режиме проливов, которые наделяют Анкару таким правом в том случае, если Турция считала бы себя "находящейся под угрозой непосредственной военной опасности".

Кроме того, турецкая сторона может отложить развертывание российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, которое ранее было запланировано на апрель, отмечают турецкие СМИ.

Реклама

Ранее сообщалось, что сирийский авиаудар в Идлибе привел к гибели 33 турецких военных. После этого Анкара нанесла ответные удары по позициям армии Сирии в регионе.

В тренде
Не только Немцов: самые громкие политические убийства в России
Видео: Reuters

В свою очередь, в Минобороны России заявили, что турецкие военные, согласно предоставленным координатам их нахождения, не должны были оказаться под обстрелом сирийской армии. Также в российском оборонном ведомстве заявили, что авиация РФ не наносила удары в районе сирийского населенного пункта Бехун, где погибли турецкие военнослужащие.

Тем временем, Североатлантический совет НАТО по просьбе Турции соберется для обсуждения ситуации в Сирии. В соответствии с Вашингтонским договором НАТО любой союзник может запрашивать консультации Совета, когда, по мнению любого из них, под угрозой находятся их территориальная целостность, политическая независимость или безопасность".

Однако в США заявили, что пока еще не ведутся переговоры о применения статьи 5 устава НАТО, обязывающей Альянс выступить в поддержку любого из его членов, который подвергся агрессии.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Сирия Турция босфор

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус
Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Украинка не может вывезти собаку из Китая
Украинка не может вывезти собаку из КитаяДругие страны
Украинские пленники коронавируса: что нужно знать о лайнере Diamond Princess
Украинские пленники коронавируса: что нужно знать о лайнере Diamond PrincessУкраина
Эвакуация украинцев из Китая: как будет проходить карантин
Эвакуация украинцев из Китая: как будет проходить карантинДругие страны
Китай неожиданно купил миллион тонн украинской кукурузы
Китай неожиданно купил миллион тонн украинской кукурузыЭкономика
Представитель Зеленского вживую увидел военную базу РФ в Грузии: опубликованы фото
Представитель Зеленского вживую увидел военную базу РФ в Грузии: опубликованы фотоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...