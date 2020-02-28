Обострение в Сирии: Турция может закрыть Босфор и отказаться от российских С-400

Ситуация в регионе обострилась после того, как сирийская авиация ударила по турецким военным

Турция в качестве реакции на обстрел своих войск в сирийском Идлибе рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, а также может отложить развертывание российских систем С-400, пишут турецкие СМИ.

Согласно сообщениям, решение о перекрытии проливов может быть принято на основании статей 20 и 21 конвенции Монтре 1936 года о режиме проливов, которые наделяют Анкару таким правом в том случае, если Турция считала бы себя "находящейся под угрозой непосредственной военной опасности".

Кроме того, турецкая сторона может отложить развертывание российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, которое ранее было запланировано на апрель, отмечают турецкие СМИ.

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Ранее сообщалось, что сирийский авиаудар в Идлибе привел к гибели 33 турецких военных. После этого Анкара нанесла ответные удары по позициям армии Сирии в регионе.

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Видео: Reuters

В свою очередь, в Минобороны России заявили, что турецкие военные, согласно предоставленным координатам их нахождения, не должны были оказаться под обстрелом сирийской армии. Также в российском оборонном ведомстве заявили, что авиация РФ не наносила удары в районе сирийского населенного пункта Бехун, где погибли турецкие военнослужащие.

Тем временем, Североатлантический совет НАТО по просьбе Турции соберется для обсуждения ситуации в Сирии. В соответствии с Вашингтонским договором НАТО любой союзник может запрашивать консультации Совета, когда, по мнению любого из них, под угрозой находятся их территориальная целостность, политическая независимость или безопасность".

Однако в США заявили, что пока еще не ведутся переговоры о применения статьи 5 устава НАТО, обязывающей Альянс выступить в поддержку любого из его членов, который подвергся агрессии.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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