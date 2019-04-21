Обрушение домов в Бразилии – число жертв возросло

Один человек до сих пор остается пропавшим без вести

Фото: AFP

В Бразилии в Рио-де-Жанейро в неблагополучном районе Музема в результате обвала двух многоэтажных жилых домовчисло погибших достигло 22 человек. Об этом сообщает Agencia Brasil.

По данным издания, спасатели обнаружили тела двоих мальчиков. Один человек остается пропавшим без вести. Спасательные службы продолжают разбирать завалы в поисках тела пропавшего. Ранее мы сообщали о 16 жертвах обрушения.

В спасательной операции принимают участие более 100 пожарных, 30 военных инженеров и собаки-спасатели. Городские власти оцепили 13 зданий, находящихся рядом с двумя обрушившимися, а также эвакуировали из них всех жителей. По данным местных метеослужб, с понедельника в этом районе выпало 365 мм осадков.

Также городские власти сообщили, что обе постройки, а также соседние здания были возведены незаконно. Предположительно, к их возведению причастны представители криминальных организаций, действующих в этом районе. Соседние жилые дома были эвакуированы в связи с угрозой обрушения. Причины обрушения устанавливаются.

Проливные дожди продолжают уносить человеческие жизни в Бразилии. Только за последние дни в стране выпало более 70% месячной нормы осадков. От непогоды больше всего пострадали города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

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