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Обвал отеля в Китае: есть первые погибшие (фото)

8 марта, 13:21

Татьяна Очеретяна

Пятеро человек находятся в тяжелом состоянии

По меньшей мере четыре человека погибли в результате обвала китайского отеля, где пребывали граждане с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили в местной службе по чрезвычайных ситуациях, пишет Радио Свобода.

Известно, что в городе Цюаньчжоу провинция Фуцзянь многие оказались под завалами постройки.

По состоянию на 8 марта, спасателям удалось извлечь из-под завалов 38 человек, пятеро из них в тяжелом состоянии. Всего на момент обвала в отеле было около 70 человек.

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Причины обвала гостиницы пока неизвестны.

Также мы сообщали, что происшествие случилось около 19:30 по местному времени в районе Личэн. Спасательные работы продолжаются.

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Напомним, летом прошлого года в Дрогобыче Львовской области обрушилась часть дома. Из-под завалов достали 5 человек (из них 1 ребенок). В соцсетях пишут о том, что одной из версий причины обрушения дома могут быть последствия перепланировки в помещении парикмахерской, которая располагалась на первом этаже дома. Якобы там проводился ремонт.

Среди пострадавших в результате обвала дома – шестилетний мальчик, две девочки в возрасте 9 и 12 лет, 17-летняя девушка, 19-летний парень, а также две женщины – 39 лет и 41 год. По предварительным данным, разрушены семь жилых квартир и помещения парикмахерской. Здание полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения.

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Китай обвал карантин гостиница обрушение погибшие

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