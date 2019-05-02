Одна из крупнейших стран мира отменила летнее время

Начиная уже с этого года, бразильцы не будут переводить часы на час назад

Фото: Pixabay

Бразилия, являющаяся крупнейшей страной Латинской Америки, пополнила список стран, которые отказались от перехода на зимнее и летнее время. Соответствующий указ подписал глава государства Жаир Болсонару.

Согласно решению президента, Бразилия теперь будет жить по зимнему времени.

"Мне самому никогда не нравилось летнее время", — так Болсонару прокомментировал свое решение.

Отмене перехода предшествовало проведение соцопросов, более 70% участников которых выступили за отмену летнего времени.

По словам Болсонару, такую меру поддержал не только экономический блок правительства, но и Минздрав страны.

Стоит отметить, что 16 из 27 бразильских штатов уже отказались от перевода часов, а теперь эта мера коснулась всей страны целиком.

Напомним, что об аналогичном решении уже много лет задумываются и в Украине. Но как сообщили в Министерстве экономического развития и торговли, скорее всего, перевод часов отменят вслед за аналогичной инициативой Евросоюза.

Мы также писали, что одна из стран ЕС тоже очень серьезно над этим раздумывает. Во всяком случае опрос комитета по европейским делам при МИД Франции показал, что 83,71% из 2,1 млн участников исследования выступили против перевода часов, выбрав летнее время.

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