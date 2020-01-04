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Опасно для жизни: в Австралии уровень загрязнения воздуха почти в 30 раз превысил критическую отметку

4 января, 01:27

Из-за смога в Канберре закрыты туристические достопримечательности, музеи и национальные парки

Уровень загрязнения воздуха в столице Австралии Канберре в 26 раз превысил критическую отметку "опасно для жизни" из-за лесных пожаров на юго-восточном побережье континента. Об этом сообщило издание The Canberra Times.

По данным издания, из-за смога в Канберре закрыты туристические достопримечательности, музеи и национальные парки, а также почти все спортивные сооружения. Австралийский национальный университет, расположенный в центре города, закрыл свои кампусы и аудитории, а почта Австралии приостановила доставку отправлений из и в Канберру и прекратила работу шести отделений. Владельцы квартир и офисов в центре города были вынуждены отключить системы пожарной безопасности, поскольку датчики дыма срабатывали из-за смога и включали сигнал предупреждения о пожаре.

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Департамент здравоохранения региона выпустил предупреждение об опасном уровне загрязнения воздуха, рекомендовав жителям и гостям столицы по возможности сократить время пребывания на открытом воздухе. "Густой смог от лесных пожаров, как ожидается, останется в небе города на несколько дней. Его негативный эффект усилится к выходным, когда установятся более высокие температуры, и поэтому мы рекомендуем всем жителям Канберры избегать физической активности на улице", — указано в заявлении ведомства.

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Касем Сулеймани. Фото: пресс-служба верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Сильные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров были уничтожены более 4 млн гектаров леса, в огне погибли как минимум 15 человек, в том числе трое пожарных, 17 человек пропали без вести. Уничтожены более 1,3 тыс. жилых домов, порядка 2,5 тыс. административных и хозяйственных построек.

Напомним, вследствие пожаров в Австралии могли погибнуть тысячи коал. Огонь распространился на территорию обитания этих животных. Из-за жары жаждущие животные выходят на дороги и просят у людей воду.

Кроме того, небо над крупнейшим городом Австралии Сиднеем затянуло дымкой из-за масштабных лесных пожаров, охвативших восточное побережье континента. Густой смог окутал центральные и юго-западные районы мегаполиса, а также ряд пригородов.

Видео: Reuters

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Австралия смог воздух канберра отметка лесной пожар

Источник: ТАСС

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