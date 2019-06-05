Оползни в Уганде разрушили более 150 домов: есть погибшие и пропавшие без вести

Оползни, вызванные ливневыми дождями, произошли в округе Будуда в Восточной области Уганды

Фото: скриншот из видео.

В Уганде, где ранее пассажирский автобус столкнулся с трактором и грузовиком, произошло новое ЧП. По меньшей мере пять человек погибли, более 50 человек пропали без вести в результате оползней, происшедших во вторник на востоке страны. Об этом сообщила в среду угандийская газета "Нью вижн" со ссылкой на представителей Красного Креста.

Оползни, вызванные ливневыми дождями, произошли в округе Будуда в Восточной области Уганды. В результате этого стихийного бедствия были разрушены более 150 домов, передает газета.

В октябре прошлого года в округе Будуда в результате вызванных сильными дождями оползней погибли, по меньшей мере, 60 человек.

А в индонезийской провинции Папуа в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями, погибли 77 человек. Кроме того, из-за стихийного бедствия пострадали 116 человек. Спасательные операции в провинции продолжаются.

Кроме того, сообщалось о мощном шторме, который ранее в этом месяце обрушился на американский штат Калифорния. Во время бури метеорологи насчитали более двух тысяч молний за пять минут, что стало новым рекордом за всю историю наблюдений.

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