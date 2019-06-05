Сделать стартовой
27,21
30,59
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Оползни в Уганде разрушили более 150 домов: есть погибшие и пропавшие без вести

5 июня, 13:02

Оползни, вызванные ливневыми дождями, произошли в округе Будуда в Восточной области Уганды

Фото: скриншот из видео
Фото: скриншот из видео.

В Уганде, где ранее пассажирский автобус столкнулся с трактором и грузовиком, произошло новое ЧП. По меньшей мере пять человек погибли, более 50 человек пропали без вести в результате оползней, происшедших во вторник на востоке страны. Об этом сообщила в среду угандийская газета "Нью вижн" со ссылкой на представителей Красного Креста.

Оползни, вызванные ливневыми дождями, произошли в округе Будуда в Восточной области Уганды. В результате этого стихийного бедствия были разрушены более 150 домов, передает газета.

В октябре прошлого года в округе Будуда в результате вызванных сильными дождями оползней погибли, по меньшей мере, 60 человек.

А в индонезийской провинции Папуа в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями, погибли 77 человек. Кроме того, из-за стихийного бедствия пострадали 116 человек. Спасательные операции в провинции продолжаются.

Кроме того, сообщалось о мощном шторме, который ранее в этом месяце обрушился на американский штат Калифорния. Во время бури метеорологи насчитали более двух тысяч молний за пять минут, что стало новым рекордом за всю историю наблюдений.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Уганда, оползень, оползни

Вы сейчас просматриваете новость " Оползни в Уганде разрушили более 150 домов: есть погибшие и пропавшие без вести". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В оккупированном Крыму древняя крепость оказалась под угрозой уничтожения

29 мая, 21:39

До аннексии Крыма ситуацию контролировали украинские ученые

Под Одессой из-за оползней люди боятся спать в собственных домах

24 мая, 13:39

Владельцы дач опасаются новых обвалов грунта, а чиновники обещают стабилизировать опасный участок

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

Прерванный полет: знаменитости, которые рано ушли из жизни

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

Укрзализныця довела пассажиров до истерики

Как накручивались голоса за дочь Алсу в шоу

Украинские школьники смешно перепели хит KAZKA «Плакала»

Ирина Слуцкая: "Если не принимать таблетки, я умру"

Через тернии к звёздам: что пришлось пережить Михаэлю Шумахеру

"Я нашла свою половинку": Каменских рассказала о своих отношениях

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

Сегодня, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

Сегодня, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

Вчера, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

Вчера, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Почему не нужно заправлять постель по утрам

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка

Кабмин принял новое решение по тарифам на газ: что будет с ценами
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь