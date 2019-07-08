В Госдуме России хотят запретить грузинские вина и воду
Также российские депутаты хотят запретить денежные переводы в Грузию
В России, где ранее оценили убытки от запрета летать в Грузию, готовят ограничительные меры против Тбилиси. Фракция "Единая Россия" в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также о запрете денежных переводов в эту страну. Об этом заявил журналистам глава фракции, вице-спикер Сергей Неверов.
"Мы видим, что по-прежнему в Грузии присутствуют русофобские настроения, это подвергает опасности граждан России. Мы видим, как разные бесчинствующие элементы нападают на наших туристов, останавливают наших туристов, срывают георгиевские ленточки", - сказал политик.
"В этих условиях, конечно, мы считаем, что подобные действия недопустимы. Мы сегодня на Совете Госдумы поднимем вопрос о прекращении поставок из Грузии вина, воды и о запрете денежных переводов в республику Грузия", - подчеркнул он.
Напомним, главный грузинский телеканал "Рустави 2" на полторы минуты перешел на русский язык ради обращения к президенту России Владимиру Путину. Ведущий программы "P. S" Георгий Габуниа в эфире канала обложил российского президента откровенными русскими матерными словами, напомнив о том, что он является лидером страны-оккупанта.
Ранее грузинская певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и отказалась выступать с концертами в России из-за ее провокаций против Грузии.
Напомним, многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.
Как мы уже писали, после выходки Гаврилова оппозиция заблокировала трибуну, а на улицы Тбилиси вышли протестующие. В ответ на требования народа спикер грузинского парламента Ираклия Кобахидзе подал в отставку.
В результате беспорядков в Тбилиси 20 июня пострадали 240 человек, включая 80 силовиков. Украинцев, по данным МИД, среди потерпевших нет.
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