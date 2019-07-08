Оппозиция Венесуэлы согласилась на встречу с властями страны в Барбадосе

При этом оппозиция подчеркнула, что собирается продолжать требовать отставки правительства президента

Хуан Гуайдо. Фото: AFP

Венесуэльская оппозиция примет участие во встрече с представителями правительства страны, которая пройдет при посредничестве Норвегии в Барбадосе. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

"Мы обращаемся к гражданам и мировому сообществу, чтобы сообщить, что мы будем присутствовать на встрече с представителями узурпаторского режима в Барбадосе, чтобы установить диалог для прекращения диктатуры", — говорится в заявлении, опубликованном в "Твиттере".

При этом оппозиция подчеркнула, что собирается продолжать требовать отставки правительства президента Николаса Мадуро и проведения новых выборов. "Наша главная мотивация — положить конец страданиям венесуэльцев, и для этого мы продолжаем работу", — добавили оппоненты Мадуро.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) со ссылкой на три источника сообщило о возможном возобновлении переговоров между венесуэльскими властями и оппозицией. АП называет возможным местом для встречи островное государство Барбадос. Однако 2 июля Гуайдо заявил, что его сторонники не намерены вновь принимать участие в переговорах с представителями администрации Николаса Мадуро.

В мае в столице Норвегии Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.

Напомним, в январе-2019, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек:

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