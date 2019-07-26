Опубликовано видео жуткого оползня на юге Китая

На ликвидацию стихийного бедствия 4,3 млн долларов

Фото китайских СМИ.

Количество погибших в результате оползней в провинции Гуйчжоу на юге Китая достигло 20. Об этом передают местные СМИ. Ранее мы сообщали о 15 жертвах.

Также местные агентства опубликовали видео спасательной операции по поиску пропавших без вести под завалами.

В пятницу, 26 июля, примерно в 08:00 по местному времени спасатели извлекли из-под завала пять тел, днем ранее – еще два.

На месте происшествия спасатели ищут выживших. Работы финансирует правительство Китая, выделившее из центрального бюджета на эти цели, а также на ликвидацию стихийного бедствия 4,3 млн долларов.

Напомним, не так давно в Китае 61 человек стал жертвой мощного наводнения на юге и востоке страны . Там из зоны стихийного бедствия пришлось эвакуировать свыше 300 тысяч человек. Потоки воды и грязи просто смыли с дороги десятки машин.

Кроме того, ранее непогода обрушилась на Афганистан. В результате наводнений погибли пять человек и еще множество пропали без вести. Стихия смела десятки жилых домов, земельных владений и садов, а также повредила большую часть трассы, которая связывает Герат с соседней провинцией Кандагар.

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