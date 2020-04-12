"Остаемся сильными вместе!" – Зеленский поддержал Великобританию в связи с COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, которого только недавно выписали из больницы, скорейшего выздоровления от коронавирусной болезни. Об этом глава страны написал на своей странице в Twitter.

"Борис Джонсон сейчас дома! Мы желаем ему и всем британцам, кто страдает от COVID-19, скорейшего выздоровления. Остаемся сильными вместе!" – говорится в твите Зеленского.

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Как уточнялось, Борис Джонсон не сразу приступит к своим обязанностям, ведь ему необходимо время для восстановления после болезни.

В тренде Коронавирус охватывает США: число зараженных перевалило за полмиллиона

Напомним, Великобритания стала пятой страной в мире, где число умерших в результате коронавируса превысило 10 тысяч. Ранее отметку в 10 тысяч летальных исходов пересекли Испания, Италия, США и Франция.

Пандемия коронавируса отправила на карантин и мировых лидеров. Как ему живется в условиях самоизоляции – на своей странице Twitter показал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

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