Великобритания стала пятой страной в мире, где от COVID-19 умерли более 10 000 человек

Великобритания стала пятой страной в мире, где число умерших в результате коронавируса превысило 10 тысяч. Такие данные приводит Министерство здравоохранения королевства.

"Из 282 374 человек, у которых были взяты анализы (на наличие коронавируса, – ред.), у 84 279 они дали положительный результат. По состоянию на 17:00 11 апреля 10 612 человек из тех, кто был госпитализирован в Великобритании с коронавирусом, к сожалению, умерли", — указывается в тексте.

Отмечается, что ранее отметку в 10 тысяч летальных исходов преодолели Испания, Италия, США и Франция.

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Известно ,что за сутки в Соединенном Королевстве зафиксировано 737 новых летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Данный показатель снижается второй день подряд после установленного в пятницу антирекорда (980 смертей за сутки). Впрочем, власти подчеркивают, что пик эпидемии в стране пока не достигнут, но рассчитывают, что это произойдет в ближайшие дни.

Напомним, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которого лечили от коронавирусной инфекции, уже выписали из больницы.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп впервые в истории США объявил режим масштабного бедствия во всех 50 штатах страны из-за эпидемии коронавируса.

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