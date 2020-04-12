Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,26
29,64
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Великобритания стала пятой страной в мире, где от COVID-19 умерли более 10 000 человек

12 апреля, 19:26

Татьяна Очеретяна

За сутки в стране зарегистрировали 737 новых летальных исходов среди пациентов

Великобритания стала пятой страной в мире, где число умерших в результате коронавируса превысило 10 тысяч. Такие данные приводит Министерство здравоохранения королевства.

"Из 282 374 человек, у которых были взяты анализы (на наличие коронавируса, – ред.), у 84 279 они дали положительный результат. По состоянию на 17:00 11 апреля 10 612 человек из тех, кто был госпитализирован в Великобритании с коронавирусом, к сожалению, умерли", — указывается в тексте.

Отмечается, что ранее отметку в 10 тысяч летальных исходов преодолели Испания, Италия, США и Франция.

Реклама

Известно ,что за сутки в Соединенном Королевстве зафиксировано 737 новых летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Данный показатель снижается второй день подряд после установленного в пятницу антирекорда (980 смертей за сутки). Впрочем, власти подчеркивают, что пик эпидемии в стране пока не достигнут, но рассчитывают, что это произойдет в ближайшие дни.

В тренде
Facebook будет следить за пользователями, а в РФ случилась истерика из-за лунной программы Трампа: главные новости мира

Напомним, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которого лечили от коронавирусной инфекции, уже выписали из больницы.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп впервые в истории США объявил режим масштабного бедствия во всех 50 штатах страны из-за эпидемии коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Великобритания заражение пациент коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 12 апреля
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 12 апреляЕвросоюз
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 12 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 12 апреля и все подробностиДругие страны
Ляшко извинился за
Ляшко извинился за "1600 новых случаев коронавируса в Китае": сколько их на самом делеУкраина
В Китае повторно закрыли на карантин целый округ
В Китае повторно закрыли на карантин целый округДругие страны
В Китае объявлен общенациональный траур по жертвам коронавируса
В Китае объявлен общенациональный траур по жертвам коронавирусаДругие страны
Коронавирус обошел стороной самую закрытую страну мира с жесткой диктатурой
Коронавирус обошел стороной самую закрытую страну мира с жесткой диктатуройTravel

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...