Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

От взрыва газа на заводе в Китае погибли десять человек – опубликованы фото

21 июля, 02:52

19 работников газоперерабатывающего завода в провинции Хэнань получили тяжелые травмы

На газоперерабатывающем заводе в центральной части Китая в результате взрыва газа погибли десять человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает Manila Times со ссылкой на местные источники.

"Количество погибших от мощного взрыва, который произошел на газовом заводе в центральной части Китая, достигло десяти человек, пятеро все еще считают пропавшими без вести", – говорится в сообщении.

Кроме того, 19 работников газоперерабатывающего завода в провинции Хэнань получили тяжелые травмы, общее количество раненых уточняется.

Отмечается, что взрывом выбиты окна в радиусе трех километров. Производство на заводе остановлено на неопределенное время.

Стоит отметить, что производственные ЧП в Китае являются достаточно распространенным явлением. Например, в прошлом месяце из-за взрыва на химическом заводе в городе Бэнбу на востоке страны погибли два человека, еще девять пострадали. Авария произошла после того, как работник чистил резервуар и застрял в нем.

Мы также писали о взрыве на химзаводе в Яньчэне на востоке КНР в марте, жертвами которого стали более семи десятков человек, еще более 600 были ранены. После трагедии в отношении 26 подозреваемых в причастности к инциденту были применены различные меры пресечения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег газ, Китай, взрыв, завод

Вы сейчас просматриваете новость " От взрыва газа на заводе в Китае погибли десять человек – опубликованы фото". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взрыв на газоперерабатывающем заводе в Китае: число жертв возросло до 10 человек

Вчера, 07:53

Еще пять людей числятся пропавшими без вести

В Новой Зеландии прогремел мощный взрыв

19 июля, 17:28

Сперва местные жители подумали о взрыве бомбы, землетрясении или авиакатастрофе

В Китае прогремел мощный взрыв на заводе: видео ЧП

19 июля, 16:04

Авария произошла на газоперерабатывающем предприятии в провинции Хэнань

У Кабульского университета прогремел врыв: погибли восемь человек, 33 пострадали

19 июля, 12:07

Взрыв произошел в то время, когда у входа в здание собирались студенты, готовившиеся сдавать экзамены

В Харькове и области взорвали два банкомата

19 июля, 10:04

Деньги оттуда забрали

В Одесской области во двор жилого дома бросили гранату

18 июля, 13:26

Взрыв прогремел сегодня около четырех часов утра

В Нафтогазе назвали новую цену на газ для населения

30 нескучных вопросов ребенку вместо "Как дела в школе"

Как правильно выбрать депозит. Семь главных правил

Ученые Израиля: Деятельность мозга влияет на судьбу потомков

Очередной глобальный кризис на подходе — обозреватель

В Израиле собак учат диагностировать рак

В Нафтогазе назвали новую цену на газ для населения

30 нескучных вопросов ребенку вместо "Как дела в школе"

Как правильно выбрать депозит. Семь главных правил

Ученые Израиля: Деятельность мозга влияет на судьбу потомков

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

15 красавиц российского кино

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

Вчера, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

Почем отдых в Украине: цены и самые популярные направления в 2019 году

19 июля, 07:00

Экономнеделя на двоих на наших курортах стартует от 2,5 тысячи грн, а люкс — от 22 тысяч

Летняя экономия аукнется к зиме: как скажется на платежках снижение цены на газ

18 июля, 07:14

Газ упал в цене еще на 65 коп. за куб. м. Эксперты: ждем подорожания

Что терпеть не могут разные знаки Зодиака

В Москве артистка Чурикова упала со сцены, находится в реанимации

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь