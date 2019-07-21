От взрыва газа на заводе в Китае погибли десять человек – опубликованы фото

19 работников газоперерабатывающего завода в провинции Хэнань получили тяжелые травмы





















На газоперерабатывающем заводе в центральной части Китая в результате взрыва газа погибли десять человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает Manila Times со ссылкой на местные источники.

"Количество погибших от мощного взрыва, который произошел на газовом заводе в центральной части Китая, достигло десяти человек, пятеро все еще считают пропавшими без вести", – говорится в сообщении.

Кроме того, 19 работников газоперерабатывающего завода в провинции Хэнань получили тяжелые травмы, общее количество раненых уточняется.

Отмечается, что взрывом выбиты окна в радиусе трех километров. Производство на заводе остановлено на неопределенное время. Стоит отметить, что производственные ЧП в Китае являются достаточно распространенным явлением. Например, в прошлом месяце из-за взрыва на химическом заводе в городе Бэнбу на востоке страны погибли два человека, еще девять пострадали. Авария произошла после того, как работник чистил резервуар и застрял в нем. Мы также писали о взрыве на химзаводе в Яньчэне на востоке КНР в марте, жертвами которого стали более семи десятков человек, еще более 600 были ранены. После трагедии в отношении 26 подозреваемых в причастности к инциденту были применены различные меры пресечения.

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