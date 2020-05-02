Откуда появился COVID-19: Китай отказал ВОЗ в доступе к расследованию

По словам представителей ВОЗ, для этого нет веских оснований

Китай не допустил представителей Всемирной организации здравоохранения к участию в расследовании происхождения инфекции COVID-19, которая продолжает уносить жизни по всему миру. Об этом заявил представитель ВОЗ в Китае доктор Гауди Галеа, сообщает издание Sky News.

"Мы знаем, что проводится какое-то национальное расследование, но на данном этапе нас не пригласили присоединиться. Нам нужно знать как можно больше, чтобы предотвратить повторение нынешней ситуации", - рассказал он.

Как выяснилось, ВОЗ неоднократно обращалась к китайским властям с просьбой привлечь их представителей к расследованию происхождении вируса. По словам Галеа, у Китая для этого нет веских оснований.

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Напомним, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что разработка общедоступной вакцины от коронавируса потребует месяцы.

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