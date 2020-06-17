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Отношения двух Корей на пределе: СМИ узнали, куда "сбежал" Ким Чен Ын

17 июня, 17:22

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Самолет лидера КНДР перелетел в другой конец страны на фоне эскалации с Сеулом

На фоне нового обострения на Корейском полуострове и подрыва межкорейского центра связи, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын переместился на восток страны.

Ссылаясь на данные по отслеживанию воздушным судов, южнокорейское агентство Yonhap сообщает, что утром 17 июня предполагаемый самолет Ким Чен Ына Ан-148 заметили в северо-восточном направлении, но в провинции Хамген-Пукто сигнал пропал.

Судить о том, кто находился на борту самолета, нельзя, но известно, что он двигалось в сторону дворца семейства Ким.

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Некоторые эксперты предполагают, что пунктом назначения Ким Чен Ына мог быть город Синпхо на востоке КНДР, где Пхеньян строит на верфи новую подводную лодку.

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В последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике еще 7 июня. То есть, его уже десять дней не видели на фоне угроз Пхеньяна ответить "возмездием" за перебрасывание южнокорейскими активистами агитационных листовок на территорию КНДР с помощью надувных полиэтиленовых баллонов

Сейчас более активное участие в общественной жизни начинает играть его сестра Ким Е Чжон, которая не только назвала взаимоотношения двух Корей игрушкой в руках США, но и пригрозила Сеулу войной.

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О слухах, которые поползли с появлением Ким Чен Ына на публике после длительного отсутствия, смотрите в видеосюжете:

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Корея КНДР Южная Корея Ким Чен Ын Северная Корея Корейский полуостров

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