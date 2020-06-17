Отношения двух Корей на пределе: СМИ узнали, куда "сбежал" Ким Чен Ын

Самолет лидера КНДР перелетел в другой конец страны на фоне эскалации с Сеулом

На фоне нового обострения на Корейском полуострове и подрыва межкорейского центра связи, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын переместился на восток страны.

Ссылаясь на данные по отслеживанию воздушным судов, южнокорейское агентство Yonhap сообщает, что утром 17 июня предполагаемый самолет Ким Чен Ына Ан-148 заметили в северо-восточном направлении, но в провинции Хамген-Пукто сигнал пропал.

Судить о том, кто находился на борту самолета, нельзя, но известно, что он двигалось в сторону дворца семейства Ким.

Реклама

Читайте также: КНДР возобновляет военные учения вблизи границы с Южной Кореей

Некоторые эксперты предполагают, что пунктом назначения Ким Чен Ына мог быть город Синпхо на востоке КНДР, где Пхеньян строит на верфи новую подводную лодку.

В тренде В Cирии подорвали БТР с россиянами: подробности

В последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике еще 7 июня. То есть, его уже десять дней не видели на фоне угроз Пхеньяна ответить "возмездием" за перебрасывание южнокорейскими активистами агитационных листовок на территорию КНДР с помощью надувных полиэтиленовых баллонов

Сейчас более активное участие в общественной жизни начинает играть его сестра Ким Е Чжон, которая не только назвала взаимоотношения двух Корей игрушкой в руках США, но и пригрозила Сеулу войной.

Реклама

О слухах, которые поползли с появлением Ким Чен Ына на публике после длительного отсутствия, смотрите в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама