В Северной Корее снова показали живого Ким Чен Ына: видео

Диктатор совершил первое в этом месяце появление на публике

Спустя две недели после заседания военного командования Северной Кореи, лидер КНДР Ким Чен Ын опять появился на публике.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, 7 июня северокорейский диктатор провел заседание политбюро Трудовой партии Кореи.

Несмотря на угрозы закрыть межкорейский офис связи в Кэсоне, с которыми недавно выступила его сестра Ким Е Чжон, сам глава КНДР тему взаимоотношений Пхеньяна и Сеула не поднимал.

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На заседании обсуждалась тема "дальнейшего развития самодостаточной экономики страны и повышении уровня жизни людей".

В частности, затрагивались вопросы развития химической промышленности, которую Ким Чен Ын приказал перестроить "в соответствии с принципами идеологии чучхе и требованиями современности".

Также обсуждался вопросы жилого строительства в Пхеньяне.

Это стало первым выходом Ким Чен Ына "в свет" в этом месяце. Южнокорейские СМИ утверждают, что он пересиживает эпидемию коронавируса в официальной резиденции своей семьи возле курорта Вонсан-Кальма.

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Но в прошлом месяце он около трех недель не появлялся на людях, из-за чего появились слухи о его тяжелом состоянии и даже смерти.

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