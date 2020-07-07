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Отрицавший COVID-19 президент Бразилии заразился коронавирусом

7 июля, 19:35

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

У Жаира Болсонару уже проявились симптомы заболевания

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который долгое время отрицал опасность коронавирусной пандемии, как и существование самой инфекции, а также требовал отменить введенный карантин, сдал положительный анализ на COVID-19.

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Как сообщает BBC, об этом бразильский лидер сообщил лично 7 июля во время телеинтервью.

6 июля у 65-летнего Болсонару проявились симптомы заболевания, включая повышенную температуру, после чего он в очередной раз сдал тест на коронавирус – в четвертый раз за все время эпидемии, который дал позитивный результат.

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По его словам, сейчас температура упала и он чувствует себя хорошо.

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"Я в порядке, нормально. Я даже хотел бы прогуляться, но не могу из-за медицинских рекомендаций", – сказал Болсонару.

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Бразильский президент является известным COVID-диссидентом – он неоднократно появлялся на публике, жал руку своим сторонникам и общался с толпой, зачастую даже без маски.

Напомним, что из-за подобной реакции правительства Бразилия оказалась на втором месте по распространению и количеству жертв эпидемии – всего в стране насчитывается более 1,6 млн заразившихся, из которых 65,4 тыс. уже скончались.

В марте местные СМИ сообщили, что у Жаира Болснару обнаружили коронавирус, однако сам он вскоре опроверг это, назвав подобную информацию фейком.

Однако 26 июня президент сам допустил, что он мог переболеть COVID-19, но бессимптомно.

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Бразилия коронавирус Жаир Болсонару COVID-19

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