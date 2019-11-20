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Ответ не заставил себя ждать: Израиль нанес масштабный удар по Сирии

20 ноября, 08:04

Ракеты уничтожили ряд сирийских зенитных батарей

/ Фото: AFP

Израиль нанес ракетный удар по позициям батальона Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции и сирийским вооруженным силам на территории Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе армии обороны Израиля.

"Мы только что нанесли масштабные удары по иранской группировке Аль-Кудс и сирийским вооруженным силам в Сирии в ответ на запуск ракет, выпущенных по Израилю иранскими силами в Сирии вчера вечером", — говорится в сообщении.

Во время обстрелов израильская армия уничтожила ряд сирийских зенитных батарей.

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"Мы считаем сирийский режим ответственным за все действия, которые происходят на сирийской территории, и предупреждаем их о последствиях, если они будут разрешать дальнейшие атаки против Израиля", — отметили в израильской армии.

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Ранее мы сообщали, что во время удара ВВС Израиля по зданию в квартале Мезза на западе Дамаска был убит сын командира радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа Акрама аль-Аджури.

Также мы писали, что конфликт между Израилем и сектором Газа обострился. 13 июня система ПВО "Железный купол" перехватила ракету над кибуцем Нирим. Ракетные тревоги прозвучали в Ашкелоне и по периметру сектора Газа.

Напомним, в марте израильтяне и палестинцы обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие. Однако позже конфликт вновь обострился.

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