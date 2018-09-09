Падение переполненного самолета в Африке: количество жертв возросло

Сегодня, 18:38

Трое пострадавших доставлены в больницу в тяжелом состоянии

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Число погибших в результате падения самолета в Южном Судане возросло до 21 человека. Об этом сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на местные власти.

"По меньшей мере 21 человек погиб, трое пострадали в результате падения небольшого самолета в воскресенье в Южном Судане", – говорится в сообщении.

Как отмечается, трое пострадавших доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Напомним, самолет, рассчитанный на 19 пассажиров, совершал рейс из международного аэропорта Джубы в город Йироль, но потерпел крушение и затонул в озере. Ранее сообщалось о 18 погибших.

Также в Каталонии разбился небольшой самолет. В результате его падения никто из находившихся на борту не выжил. По имеющимся данным, самолет вылетел из из португальского города Кашкайш и направлялся в международный аэропорт испанского Реуса.

А в апреле этого года самолет из Швейцарии разбился в Австрии. Из-за близости места аварии к аэропорту, спасатели прибыли очень быстро, однако двух пассажиров спасти не удалось. Самолет был разрушен в результате удара об землю.

Ранее мы писали о том, что в Швейцарии вследствие аварии самолета погибли двое 14-летних ребят и пилот.
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