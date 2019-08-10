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Пакистан приостановил торговлю с Индией из-за ситуации вокруг Кашмира

Сегодня, 22:16

Пакистанская сторона сообщает о решении приостановить автобусный маршрут с Индией Лахор – Дели

/ Фото: AFP

Власти Пакистана приостановили торговые связи с Индией в связи с ситуацией вокруг Кашмира, говорится в заявлении Министерства торговли Пакистана, опубликованном в субботу.

"Правительство было радо приостановить двусторонние торговые отношения с Индией, это решение незамедлительно вступает в силу", – отмечается в документе.

Кроме того, пакистанская сторона сообщает о решении приостановить автобусный маршрут с Индией Лахор – Дели. Это был последний еще работавший общественный вид транспорта, соединявший обе страны.

Власти Пакистана ранее на этой неделе прекратили железнодорожное сообщение с Индией.

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Напомним, правительство Индии объявило в понедельник, 5 августа, о решении отменить статью 370 Конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом. Как сообщил в парламенте министр внутренних дел Индии Амит Шах, Джамму и Кашмир теряет статус штата и становится союзной территорией (имеющей меньше прав, чем штат), от него отделяется историческая область Ладакх, которая также становится союзной территорией. Ожидаются и другие перемены в сфере статуса и управления Джамму и Кашмиром. При этом штат сохранит свой законодательный орган.

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По Конституции Индии Джамму и Кашмир имеет особую автономию, здесь все законы, принятые центральным правительством (за исключением касающихся обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение местной ассамблеи. Жители других регионов Индии не имели право покупать в Кашмире землю. Джамму и Кашмир имеет собственный флаг, ряд других преимуществ.

Историческая справка. Первая индо-пакистанская война 1947-1949 гг. началась из-за спора о принадлежности штата Джамму и Кашмир. По итогам войны Индия получила контроль примерно над 2/3 территории региона, остальная часть отошла Пакистану. Кашмирский конфликт привел к возникновению напряженности в отношениях между двумя странами, в целом сохраняющейся до сих пор.

Напомним, что ранее ВВС Пакистана сбили два истребителя ВВС Индии, один из которых упал на пакистанской территории.

Кроме этого, по меньшей мере один солдат армии Индии и два военнослужащих ВС Пакистана были убиты в результате перестрелки в Кашмире на линии контроля  между двумя странами.

Также смотрите сюжет "Сегодня" об обострении конфликта между Индией и Пакистаном в последние дни февраля 2019 года:

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торговля Индия Пакистан Кашмир

Источник: Интерфакс-Украина

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