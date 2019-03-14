Панама временно ограничила полеты самолетов Boeing 737 Max 9 из-за катастрофы в Эфиопии

Эксплуатация будет приостановлена, пока не станет известна причина аварии

Фото: Pixabay

Панама временно ограничила полеты самолетов Boeing 737 Max 9 из-за катастрофы в Эфиопии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/9b9/d01/5c89b9d01e615.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/9b9/d01/5c89b9d01e615.jpg 2019-03-14T04:32:16+02:00 Другие страны Эксплуатация будет приостановлена, пока не станет известна причина аварии

Основная панамская авиакомпания Copa Airlines временно ограничила использование самолетов Boeing 737 MAX 9 из-за катастрофы в Эфиопии.

"Copa Airlines внимательно следит за ходом продолжающегося расследования происшествия с самолетом Boeing 737 MAX 8 компании Ethiopian Airlines. По рекомендации Управления гражданской авиации Панамы наша авиакомпания приняла решение немедленно приостановить эксплуатацию своих шести самолетов MAX 9 до тех пор, пока не станет известна причина аварии", — говорится в заявлении пресс-службы авиаперевозчика.

Для обслуживания рейсов и пассажиров перевозчик располагает другими свободными самолетами.

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Напомним, что на фоне авиакатастрофы в Эфиопии Государственная авиационная служба Украины ввела ограничение на эксплуатацию авиалайнеров Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9, о чем 13 марта сообщила пресс-служба ведомства.

В решении исполняющего обязанности руководителя Госавиаслужбы Сергея Коршука сказано, что оно является временным и согласуется с директивами других государств, и, в частности, Европейского агентства по безопасности полетов, которое также запретило использовать самолеты этих моделей в воздушном пространстве ЕС.

Таким образом, количество стран, ограничивших использование флагмана Boeing стремится к полусотне. Ранее Европейское агентство авиационной безопасности решило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.

Также сообщалось, что после авиакатастрофы в Эфиопии рыночная капитализация компании Boeing упала на 26,6 млрд долларов – с 238,7 до 212,1 млрд.

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