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Пандемия усиливается: глава ВОЗ сделал неутешительное заявление

27 июля, 13:56

Денис Беспалов Денис Беспалов

За последние шесть недель число случаев заболевания практически удвоилось

Пандемия болезни, вызванной новым коронавирусом, усиливается: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось, приблизившись к 16 млн, число умерших превысило 640 тысяч. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

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"В ВОЗ поступили сообщения о почти 16 миллионах случаев заболевания и о более 640 тысячах умерших. Пандемия продолжает ускоряться", - сказал он.

Как отметил гендиректор организации, "за последние шесть недель число случаев заболевания практически удвоилось".

Он также заявил, что ВОЗ созовет на текущей неделе заседание комитета по чрезвычайным ситуациям для оценки пандемии.

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Пандемия усиливается: глава ВОЗ сделал неутешительное заявление
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Ранее основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что специалисты до конца текущего года могут разработать новые эффективные препараты, которые помогут людям, заразившимся коронавирусом, и это облегчит борьбу с распространением инфекции.

По мнению миллиардера, применение вакцины может помочь прекратить массовое распространение коронавируса в "богатых странах" к концу 2021 года. Как полагает Гейтс, "возможно, в течение девяти месяцев после этого" такого же результата удастся достичь "в мире в целом".

Ранее в ВОЗ назвали главный инструмент для борьбы с пандемией коронавируса.

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