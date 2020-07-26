Пандемия не утихает: число зараженных коронавирусом в мире превысило 16 млн

На первом месте по количеству пациентов с COVID-19 стоят США

Коронавирус продолжает распространятся в мире. По состоянию на утро 26 июля общее количество зараженных превысило 16 млн. Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometer.

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Так, заболевание COVID-19 подтвердили у 16 205 467 человек. Кроме того, в результате заражения умерли 648 476 пациентов. В то же время вылечились 9 914 060 человек.

Больше всего заражений обнаружили в США (4 315 709), Бразилии (2 396 434) и Индии (1 387 481). Уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 83,1.

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Отметим, что пока Украина находится на 35-м месте в списке стран по количеству инфицированных. За вчерашний день, 25 июля, в Украине зафиксировано 920 новых случаев коронавируса, а умерли 15 человек. Общее количество зараженных с начала эпидемии достигло 64 849.

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Напомним, недавно Всемирная организация здравоохранения заявила о новом рекорде заболеваемости COVID-19. В пятницу, 24 июля, коронавирус зафиксировали у 284,1 тысячи человек.

Кроме того, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что последствия пандемии коронавируса будут ощущаться в течение десятилетий.

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