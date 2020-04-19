Папа Римский тепло поздравил православных с Пасхой

"В нынешний тяжелый момент испытания мы чувствуем надежду", - сказал понтифик

Глава Католической церкви Папа Римский Франциск поздравил христиан восточного обряда с Пасхой, которая отмечается 19 апреля.

В связи с этим после службы в церкви Святого Духа в Сассии вне стен Ватикана ранее в этот же день понтифик прочитал молитву Regina Coeli ("Царице Небесной").

"Поздравляю братьев и сестер из восточных церквей, которые сегодня отмечают Пасху. Вместе мы провозглашаем: „Христос воскрес! Воистину!" Особенно в нынешний тяжелый момент испытания мы чувствуем надежду, которую дает Воскресение Христово", — сказал Папа Римский.

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Франциск напомнил, что в этот день Пасху отмечают не только православные, но и католики восточного обряда.

"Пусть это братство будет особенно объединяющим там, где христиане составляют меньшинство", – добавил Папа Римский.

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Напомним, что католики западного обряда отпраздновали Пасху за неделю до этого, однако Пасхальная неделя у них продолжается – в этот день они отмечают праздник Божьего Милосердия.

Однако из-за широко распространившейся эпидемии коронавируса службы в Ватикане, куда инфекция уже тоже проникла, проходят за закрытыми дверями.

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А вечером в Страстную пятницу, 10 апреля, Папа Римский провел традиционный крестный ход и литургию в Ватикане без участия верующих.

Видео: Vatican Media/­Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS

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