Папа Римский тепло поздравил православных с Пасхой

Глава Католической церкви Папа Римский Франциск поздравил христиан восточного обряда с Пасхой, которая отмечается 19 апреля.
В связи с этим после службы в церкви Святого Духа в Сассии вне стен Ватикана ранее в этот же день понтифик прочитал молитву Regina Coeli ("Царице Небесной").
"Поздравляю братьев и сестер из восточных церквей, которые сегодня отмечают Пасху. Вместе мы провозглашаем: „Христос воскрес! Воистину!" Особенно в нынешний тяжелый момент испытания мы чувствуем надежду, которую дает Воскресение Христово", — сказал Папа Римский.
Франциск напомнил, что в этот день Пасху отмечают не только православные, но и католики восточного обряда.
"Пусть это братство будет особенно объединяющим там, где христиане составляют меньшинство", – добавил Папа Римский.
Напомним, что католики западного обряда отпраздновали Пасху за неделю до этого, однако Пасхальная неделя у них продолжается – в этот день они отмечают праздник Божьего Милосердия.
Однако из-за широко распространившейся эпидемии коронавируса службы в Ватикане, куда инфекция уже тоже проникла, проходят за закрытыми дверями.
А вечером в Страстную пятницу, 10 апреля, Папа Римский провел традиционный крестный ход и литургию в Ватикане без участия верующих.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк