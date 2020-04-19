Как украинцы празднуют Пасху: онлайн-богослужения и освящения во время карантина

В воскресенье, 19 апреля, христиане восточного обряда отмечают Воскресение Христово – светлый праздник Пасхи. В этом году Пасха празднуется в самых необычных условиях, как в Украине, так и по всему миру: пандемия коронавируса COVID-19 фактически "закрыла" на карантин все страны.

В связи с жесткими мерами карантина полиция готова привлекать спецназовцев, если во время пасхальных праздников люди будут скапливаться возле храмов или внутри них. И будут действовать так по постановлению правительства. Об этом предупредил советник министра внутренних дел Юрий Тандит.

Во многих регионах Украины запретили собираться в церквях и на кладбищах в поминальные дни, дабы обезопаситься от распространения пандемии.

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Сайт "СЕГОДНЯ" рассказывает о том, как проходит празднование Пасхи в разных регионах Украины

10:00 Богослужение в большинстве храмах государства прошли без нарушений. Об этом сообщил глава НацполицииИгорь Клименко.

Вместе с тем зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина. Нарушение карантинных ограничений во время богослужений зафиксированы в Донецкой области – 4, в Днепропетровской и Запорожской – по 2, в Киеве, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Ровенской, Одесской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях – по 1.

В общем праздничные богослужения проводились в 13 658 храмах

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем поздравлении отметил, что несмотря на то, что Украина, как и весь мир, празднует Пасху дома, нужно все равно искать позитив.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поздравил украинцев с праздником и призвал ответственно отнестись к соблюдению карантинных мер, чтобы беда как можно быстрее оставила в покое Украину.

В Киево-Печерской лавре пусто. Напомним, что в связи с выявлением заболеванния COVID-19 у священнослужителей лавры, ее закрыли на карантин. Но богослужение ведется.

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Украинская греко-католическая церковь также ведет трансляцию богослужения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поздравил граждан нашей страны с праздником Пасхии выразил благодарность особенно тем, кто спасает и защищает нас.

Мєр Киева Виталий Кличко поздравил киевлян с Пасхой.

"Вера – она всегда с нами, где бы мы ни были, а благочестие – в поступках, добрых делах и светлых мыслях", – подчеркнул Кличко.

Видео: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Напомним, в прошлое воскресенье, 12 апреля, верующие восточного обряда отмечали Вхождение Господне в Иерусалим, или же Вербное воскресенье. Не смотря на правила карантина, в храмах и возле них было достаточно много народу, желающего святить вербу.

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