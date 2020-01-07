Парламент Ирана признал американских военных террористами

Фото: сайт духовного лидера Ирана Али Хаменеи

Парламент (меджлис) Ирана проголосовал за признание Пентагона террористической организацией. Согласно тексту закона, в число террористов включаются "все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации, а также руководители, причастные к гибели Касема Сулеймани".

Законопроект поддержали 228 депутатов. Всего в голосовании в меджлисе приняли участие 238 народных избранников.

Проект представляет собой поправку к принятому в Иране в апреле-2019 закону, в рамках которого террористической организацией было признано Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США. Согласно его тексту, "все американские силы, находящиеся на Ближнем Востоке, являются террористическими, а правительство США — спонсором терроризма". Закон был принят в ответ на решение президента США Дональда Трампа 8 апреля внести Корпус стражей исламской революции в список иностранных террористических организаций.

Реклама

Напомним, генерал Корпуса стражей Исламской революции и командир спецподразделения "Аль-Кудс" Касем Сулеймани был убит в ходе операции США в Ираке 3 января. Президент США Дональд Трамп заявил, что ликвидация Сулеймани должна была предотвратить войну.

В тренде Стихийные бедствия и новая валюта: главные события недели в мире

Похороны Сулеймани состоятся 7 января, а за день до этого прошло публичное прощание с Сулеймани в столице Ирана Тегеране. Проститься с командиром иранского спецназа пришли тысячи людей с портретами Сулеймани, черными траурными флагами и красными стягами – символом неотвратимости мести у мусульман-шиитов:

Видео: Reuters

Эта ситуация привела к новому обострению на Ближнем Востоке. Почему убийство Сулеймани всколыхнуло не только этот регион, но и весь мир, и кем именно был ликвидированный иранец, вы можете узнать в материале на сайте "Сегодня" – Герой Ирана в черном списке ООН: что известно о генерале Сулеймани, убитом авиацией США.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама