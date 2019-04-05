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Парламентские выборы в Канаде оказались под угрозой вмешательства

Сегодня, 15:58

Христя Фриланд отметила, что речь может идти далеко не только о России

Христя Фриланд
Христя Фриланд. Фото: Flickr
Парламентские выборы в Канаде оказались под угрозой вмешательства //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bd6/930/5c8bd69308781.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bd6/930/5c8bd69308781.jpg Другие страны Христя Фриланд отметила, что речь может идти далеко не только о России

В Оттаве считают высокой вероятность попыток иностранного вмешательства в канадские парламентские выборы, заявила в пятницу глава МИД Канады Христя Фриланд.

"Мы полагаем, что вероятность вмешательства – очень высокая", - сказала она на пресс-конференции во Франции, отвечая на вопрос о том, возможно ли российское вмешательство в выборы.

При этом Фриланд отметила, что речь может идти далеко не только о России. 

"Возможно, уже есть попытки иностранных государств нанести вред нашей демократии", – добавила она.

Глава МИД Канады пояснила, что власти ее страны принимают меры, чтобы защититься от подобного иностранного вмешательства.

Парламентские выборы в Канаде запланированы на осень 2019 года.

Ранее сообщалось, что россияне могут использовать украинские выборы в качестве испытательного полигона для проверки инновационных форм вмешательства, которые в случае успеха могут быть применены против США в ходе президентской кампании 2020 года.

Также мы писали, что, по мнению экспертов, Россия меняет стратегию и готовятся к вмешательству в выборы президента США 2020 года. Российские интернет-тролли распространяют политически провокационные сообщения через фейковые аккаунты в социальных сетях. 

Ранее издание Vanity Fair писало, что в интернете уже идет скоординированная кампания по дезинформации в отношении кандидатов от Демократической партии США, готовящихся к выборам 2020 года. И эта кампания в некоторой степени похожа на атаки, проводившиеся ране. А кандидатов уже атакуют теми же методами, какие использовала Россия в 2016 и в 2018 годах

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Тег выборы, Канада, фриланд

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Источник:

Интерфакс-Украина

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