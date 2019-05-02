Переворот в Венесуэле отбирает у Путина плацдарм на задворках США – СМИ

Поддержка Мадуро со стороны Росии и стран с "развитым социализмом" не может противостоять желанию людей жить в развитом капитализме

Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins.

Не смотря на обращение Николаса Мадуро о том, что переворот в Венесуэле удалось прекратить, дни его сочтены. И его смещение прежде всего ударит по странам, оказывающим поддержку режиму. Об это пишет издание Die Welt.

"Международную поддержку Мадуро получает прежде всего из Китая, России, Кубы, Боливии и Никарагуа. Пекин и Москва беспокоятся о своих миллиардных инвестициях в нефтяную отрасль и инфраструктуру. Если Гуайдо и его международным сторонникам удастся избавить крупных инвесторов от страха за их миллиарды, сторонники Мадуро, вероятно, будут готовы отказаться от него. Однако Россия и Китай ожидают ответной политической услуги, ведь Москва, в конце концов, потеряет плацдарм на задворках США. Союзники Гуайдо должны выступить с предложением в адрес Москвы", – отмечает издание.

Иначе выглядит ситуация с идеологическими сторонниками режима, продолжает издание. В частности, однопартийный режим Кубы больше всего боится успешного восстания в Каракасе. Свержение социализма в Венесуэле может разжечь фантазию кубинской оппозиции, все еще находящейся под официальным запретом. Переворот в Каракасе может дать новый импульс и оппозиции в Никарагуа.

"Против Николаса Мадуро говорит в первую очередь одно: он может отстоять власть только с помощью военной силы. Оппозиция подобралась к нему как никогда близко. И она пользуется поддержкой улиц. Лидер оппозиции Гуайдо намерен оказывать с улицы давление на режим до тех пор, пока Мадуро не уйдет", – говорится в статье.

Если Гуайдо не удастся сменить правительство в Венесуэле, Латинской Америке грозит хаос.

"Из-за катастрофической экономической ситуации Мадуро потерял всякое доверие венесуэльцев. Если он все же удержится у власти, Латинской Америке грозит второй массовый отток населения", – указывает Die Welt.

Напомним, госсекретарь Майк Помпео заявил, что США готовы к военным действиям, чтобы прекратить беспорядки в Венесуэле и не дать Мадуро уничтожить народ.

Ранее мы сообщали о том, что в Венесуэле в ходе митингов против правительства были задержаны не менее 83 человек.

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