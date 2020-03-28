Первую смерть от коронавируса зафиксировали в еще одной стране: подробности

В Брунее зафиксировали первую смерть от коронавируса. COVID-19 унес жизнь 64-летнего местного жителя, который заболел почти три недели назад. Об этом пишет издание The Borneo Post ссылаясь на данные местного минздрава.

Сообщается, что тест подтвердил заражение 12 марта. Мужчина 4 марта вернулся из путешествия в Камбоджу, а уже через четыре дня у него появились первые симптомы. Пациент более десяти дней находился в отделении интенсивной терапии, однако все равно умер.

Отмечается, что мужчина был 25 человеком в Брунее, у кого обнаружили коронавирус. Всего в стране выявлено 115 случаев заболевания, 11 человек выздоровели.

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Напомним, мы писали, что США уже обогнали Китай по количеству зараженных. В Китае все еще очень позитивная динамика – новых случаев, возникших в самой КНР, практически не регистрируют, однако коронавирус до сих пор "импортируют". По этой причине власти Поднебесной Китай решили закрыть границы для иностранцев, даже для тех, кто имеет вид на жительство.

Кроме того, за 27 марта в мире было зарегистрировано 509 164 случая заражения коронавирусоми 23 335 летальных исходов.

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