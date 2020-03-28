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Первую смерть от коронавируса зафиксировали в еще одной стране: подробности

28 марта, 09:31

Татьяна Очеретяна

Тест на COVID-19 подтвердил заражение еще 12 марта

В Брунее зафиксировали первую смерть от коронавируса. COVID-19 унес жизнь 64-летнего местного жителя, который заболел почти три недели назад. Об этом пишет издание The Borneo Post ссылаясь на данные местного минздрава.

Сообщается, что тест подтвердил заражение 12 марта. Мужчина 4 марта вернулся из путешествия в Камбоджу, а уже через четыре дня у него появились первые симптомы. Пациент более десяти дней находился в отделении интенсивной терапии, однако все равно умер.

Отмечается, что мужчина был 25 человеком в Брунее, у кого обнаружили коронавирус. Всего в стране выявлено 115 случаев заболевания, 11 человек выздоровели.

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Напомним, мы писали, что США уже обогнали Китай по количеству зараженных. В Китае все еще очень позитивная динамика – новых случаев, возникших в самой КНР, практически не регистрируют, однако коронавирус до сих пор "импортируют". По этой причине власти Поднебесной Китай решили закрыть границы для иностранцев, даже для тех, кто имеет вид на жительство.

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Кроме того, за 27 марта в мире было зарегистрировано 509 164 случая заражения коронавирусоми 23 335 летальных исходов.

Также смотрите, как хоронят жертв коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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