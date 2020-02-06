Первым сообщил о коронавирусе: в Китае умер доктор-герой

Ли Вэньлянь пытался предупредить своих знакомых о надвигающейся эпидемии, а власти его за это наказали

Ли Вэньлянь

В Китае умер врач, который одним из первых пытался предупредить людей о надвигающейся эпидемии атипичной пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и был за это наказан.

Как сообщает Global Times, 34-летний доктор Ли Вэньлянь, который впоследствии оказался одним из зараженных вирусом 2019-nCoV, в больнице города Ухань 6 февраля.

Напомним, что 30 декабря мужчина написал сообщение в общем чате с бывшими одногруппниками по медицинской школе с предупреждением о том, что в его госпиталь доставили семерых пациентов с симптомами атипичной пневмонии, после того как те посетили рыбный рынок Уханя.

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Вэньлянь также сообщил коллегам, что видел тест, согласно которому недуг был вызван именно коронавирусом, похожим на бушевавший в 2003 году SARS.

Медик утверждает, что хотел в частном порядке предупредить своих друзей об опасной инфекции, чтобы те позаботились о себе и своих семьях, однако вскоре скриншоты из их переписки, на которых было видно имя Вэньляня, начали появляться в различных соцсетях.

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На следующий день, 31 декабря, местные власти вызвали Вэньляня для дачи объяснений относительно того, как он узнал о случаях заражения вирусом, а 3 января мужчину обвинили в "распространении слухов" и "серьезном нарушении общественного порядка".

Напомним, что, по последним данным, в результате вспышки в китайском городе Ухань пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, скончались 565 человек, выздороветь удалось 1219 зараженным. В целом инфицировано более 28 тыс. человек.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

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