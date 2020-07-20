Пираты похитили украинцев в Африке: Нигерия начала поиски

В Нигерии начались поиски похищенных пиратами членов экипажа судна Curacao Trader, среди которых находятся шестеро украинских граждан.
Официально нигерийские власти об этом не заявляли, но об этом из осведомленных источников стало известно журналистам местного издания The Daily.
"В настоящее время идут поиски. Нельзя исключать и выплату выкупа, поскольку есть признаки того, что похитители могут искать прибыль", – заявил собеседник издания.
Напомним, нигерийские пираты атаковали шедший под флагом Либерии сухогруз Curacao Trader 17 июля и похитили 13 из 19 членов экипажа. Изначально сообщалось о четырех плененных украинских моряках, но позже стало известно, что их на два больше. Также в плен попали семеро граждан России.
Нападение произошло в Гвинейском заливе – самом опасном регионе на планете в связи с угрозой морского разбоя. В прошлом году 90% похищений моряков с судов произошло именно здесь.
Также именно в этом заливе украинские моряки были захвачены в марте – пираты напали на контейнеровоз Talia F, который направлялся из порта Ломе в порт Либревиль.
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