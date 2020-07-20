Пираты похитили украинцев в Африке: Нигерия начала поиски

СМИ узнали о действиях нигерийских властей после атаки на судно Curacao Trader в Гвинейском заливе

В Нигерии начались поиски похищенных пиратами членов экипажа судна Curacao Trader, среди которых находятся шестеро украинских граждан.

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Официально нигерийские власти об этом не заявляли, но об этом из осведомленных источников стало известно журналистам местного издания The Daily.

"В настоящее время идут поиски. Нельзя исключать и выплату выкупа, поскольку есть признаки того, что похитители могут искать прибыль", – заявил собеседник издания.

Напомним, нигерийские пираты атаковали шедший под флагом Либерии сухогруз Curacao Trader 17 июля и похитили 13 из 19 членов экипажа. Изначально сообщалось о четырех плененных украинских моряках, но позже стало известно, что их на два больше. Также в плен попали семеро граждан России.

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Нападение произошло в Гвинейском заливе – самом опасном регионе на планете в связи с угрозой морского разбоя. В прошлом году 90% похищений моряков с судов произошло именно здесь.

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Также именно в этом заливе украинские моряки были захвачены в марте – пираты напали на контейнеровоз Talia F, который направлялся из порта Ломе в порт Либревиль.

У берегов Африки, в Гвинейском заливе, пираты захватили грузовое судно с украинцами. Контейнеровоз следовал из порта Ломе в порт Либревиль. Всего на борту судна были 17 членов экипажа. Во время нападения бандиты взяли в плен семерых моряков.

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