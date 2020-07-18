Пираты захватили украинских моряков: в МИД подтвердили информацию

Пираты в Гвинейском заливе захватили танкер Curacao Trader и похитили 13 моряков. Среди них есть четверо граждан Украины. Об этом рассказал начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций МИД Украины Максим Коваленко, пишет РБК.
В результате пиратского нападения в плену оказались 13 из 19 членов экипажа.
"Среди захваченных моряков – четыре гражданина Украины. Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела", - сообщил Коваленко.
Напомним, ранее у берегов Африки пираты напали на судно MSC Talia F. Контейнеровоз направлялся из порта Ломе в порт Либревиль. Всего на борту судна находилось 17 членов экипажа. Во время нападения пираты взяли в плен семерых моряков. Судно продолжило рейс. Их освободили в конце мая.
А в августе прошлого года украинских моряков захватили нигерийские пираты , которые напали на немецкое судно Marmalaita, стоявшее на якоре в камерунском порту Дуала.
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