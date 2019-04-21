Писатель Дмитрий Быков пришел в себя и заговорил
Жена Ирина Лукьянова рассказала о состоянии Быкова
Состояние российского писателя и журналиста Дмитрия Быкова, которого госпитализировали в городе Уфа с диагнозом "энцефалопатия", улучшилось. Об этом сообщила его супруга – российская писательница и публицистка Ирина Лукьянова на своей странице в Facebook.
"В сознании и разговаривает", – написала Лукьянова.
Она также отметила, что Быкова перевели на самостоятельное дыхание.
Информацию также подтвердила совладелица лектория "Прямая речь" Светлана Большакова. Она также подчеркнула, что врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья писателя.
Напомним, что 16 апреля Дмитрий Быков почувствовал себя плохо во время перелета из Екатеринбурга в Уфу, где у него была запланирована лекция. После посадки самолета писателя госпитализировали в одну из местных больниц. Впоследствии организаторы отменили его выступление и заявили, что вернут деньги за билеты.
Мы также писали, что медики оценивали состояние Быкова как стабильно тяжелом состоянии.
Кроме того, сообщалось, что консилиум врачей принял решение о возможности транспортировки писателя из уфимской больницы в Москву. Также появилась информация о том, что бригада московских врачей из госпиталя имени Бурденко вылетела в Уфу для определения дальнейшего хода лечения Быкова.
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