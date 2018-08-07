Индонезию охватила новая волна подземных толчков

Сегодня, 18:22

По оценкам экспертов, землетрясение было очень сильным


Новое землетрясение всколыхнуло Индонезию. Снова трясло остров Ломбок. Магнитуда – 5,5 баллов. По оценкам экспертов – толчки очень сильные.

О разрушениях и жертвах – пока ничего не известно. Во время мощного землетрясения, произошедшего здесь в воскресенье, погибли 100 человек. На острове разрушены мосты и дороги, иногда нет света. 20 тысяч жителей – во временных убежищах.

Напомним, ранее сообщалось о более 90 погибших в результате землетрясения в Индонезии.

Как мы сообщали ранее, землетрясение на индонезийском острове Ломбок оценили в 7 баллов, а его эпицентр находился в 18 километрах к северо-востоку от района Северный Ломбок на глубине примерно 15 километров.

Больше всего землетрясение было ощутимо в столице острова – городе Матарам. Толчки также ощущались на соседнем острове Бали и в провинции Восточная Ява.

Это землетрясение стало уже вторым за последнюю неделю на острове Ломбок. 29 июля там было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4 баллаТогда погибли 16 человек, еще около 160 получили ранения. Были разрушены и повреждены сотни домов.
Индонезия, землетрясение, толчки, разрушения
Источник:

"Сегодня"

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