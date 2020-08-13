"Почему нашими руками надо делать это дерьмо?": учителей заставляли фальсифицировать выборы в Беларуси

Членов участковой комиссии заставили поменять цифры в протоколе и не "проявлять принципиальность"

В Беларуси, где, по словам наблюдателей от СНГ, прошли честные и непредвзятые президентские выборы, выложили аудиозапись, на которой высокопоставленный чиновник прямо требует от членов участковой комиссии переписывать протоколы.

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Как слышно на 15-минутной записи, глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский отчитывает членов комиссии, которая 9 августа подсчитывала голоса на 25 участке, который располагался в одной из школ.

"Как посчитала комиссия, которая находится этажом ниже? … Ваши коллеги посчитали чуть-чуть иначе, чем вы. За третьего кандидата (Александр Лукашенко — ред.) порядка 75%, за то, что у вас тут очень много (Светлана Тихановская – ред.), — где-то порядка 15%", – заявил чиновник.

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По его словам, такая картина наблюдается по всему его району, поэтому ему не хочется, чтобы этот участок "непонятно чем руководствуясь — здравым смыслом, гордостью, ответственностью — выбился из общей массы".

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При этом он согласился, что за Тихановскую проголосовало "достаточно много" людей, но подчеркнул, что "сегодня не та ситуация, чтобы те честные и отважные марши смотреть".

"Почему нашими руками надо делать это дерьмо?" – возмутился один из учителей-членов комиссии.

"Как смотреть в глаза людям? Это наши ученики", – заявил другой.

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На что Сташевский ответил, что "сегодня не та ситуация, когда надо проявлять принципиальность".

В то же время, он разрешил некоторым членам комиссии "заболеть", чтобы не подписывать фиктивный протокол. Сразу же после этого сразу несколько людей покинули помещение.

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В итоге чиновник распорядился убрать у кандидатов Андрея Дмитриева и Сергея Черечня "минимум 10%", а у Тихановской оставить "максимально 20%".

Напомним, что согласно обнародованным ЦИК данным, на выборах победил Александр Лукашенко, набрав более 80%. Его главная соперница Светлана Тихановская заручилась поддержкой примерно 10% избирателей.

Все кандидаты, кроме Лукашенко, сразу же оспорили такой результат, а люди вышли на массовые протесты во многих городах. Власти задействовали против протестующих спецназ и спецсредства, включая светошумовые гранаты. Множество демонстрантов были жестоко избиты, а двое из них погибли – один на демонстрации в Минске, а второй после задержания в Гомеле.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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