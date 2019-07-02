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Подавление протестов в Судане: во время столкновений с военными погибли 11 человек

2 июля, 03:30

В то же время представители власти заявляют о как минимум семи погибших и около 200 раненых

Фото: AFP

В Судане во время столкновений между военными и участниками акций протеста, которые произошли в воскресенье, 30 июня, погибли по меньшей мере 11 человек.

Как сообщает DW, число жертв столкновений подтвердили также и в оппозиционном Союзе врачей Судана.

Всего, по данным оппозиции, количество погибших в столице страны и расположенных неподалеку городах и населенных пунктах достигло 11 человек.

В то же время представители власти заявляют о как минимум семи погибших и около 200 раненых в результате столкновений.

Напомним, 30 июня несколько десятков тысяч человек вышли на протесты в разных городах Судана с призывом к военным передать власть гражданскому правительству.

Напомним, армия Судана взяла управление государством в свои руки 11 апреля после отстранения от власти президента Омара аль-Башира. У штаб-квартиры армии проводится сидячая забастовка, участники которой добиваются передачи власти гражданским силам. Несколько дней назад Военный совет предупредил о намерении принять правовые меры против этой забастовки, которая из акции протеста превратилась в рассадник преступности и начала создавать реальную угрозу безопасности страны. Там неоднократно вспыхивали перестрелки и беспорядки, приводившие к человеческим жертвам.

Напомним, что ранее после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране группа солдат во главе с министром обороны, генерал-лейтенантом Авадом бен Ауфом арестовала президента Омара аль-Башира по обвинению в коррупции и развязывании гражданской войны. Сейчас он и еще несколько его соратников находятся в столичной тюрьме.

Впрочем, протестующие требуют как можно быстрее провести честные выборы, так как не хотят, чтобы одного диктатора заменил другой. Также люди требуют к началу гонки передать власть парламенту.  Участники забастовки добиваются выполнения армией всех выдвинутых оппозицией требований — передачи управления гражданским властям и искоренения из руководящих органов всех представителей бывшего режима. 

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Тег Судан, военные, погибшие, акции протеста

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