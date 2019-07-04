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Подозреваемому в организации протестов в Грузии надели электронный браслет

4 июля, 00:51

Мелия на руку должен быть надет браслет, фиксирующий его передвижение

Фото: AFP

Депутату парламента Грузии от основанного экс-президентом Михаилом Саакашвили оппозиционного "Единого национального движения" Никанору Мелия в среду на руку был прикреплен электронный браслет, фиксирующий его передвижение.

Как сообщает Национальное агентство пробации, данная мера была осуществлена в соответствии с решением Тбилисского апелляционного суда.

В агентстве отмечают, что снять браслет без его повреждения невозможно и в случае нарушения индивидуально установленного периметра, эта информация немедленно поступит в Генпрокуратуру.

Напомним, что многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.

Как мы уже писали, после выходки Гаврилова оппозиция заблокировала трибуну, а на улицы Тбилиси вышли протестующие. В ответ на требования народа спикер грузинского парламента Ираклия Кобахидзе подал в отставку.

Напомним, ранее сообщалось о 305 задержанных, из которых 121 посадили под арест. Потом под стражей оставался лишь 51 протестующий.

В результате беспорядков в Тбилиси 20 июня пострадали 240 человек, включая 80 силовиков. Украинцев, по данным МИД, среди потерпевших нет.

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Тег Грузия, расследование, протест

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Источник:

Интерфакс

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