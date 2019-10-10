Пограничные турецкие города обстреляли с территории Сирии: есть погибшие, десятки раненных

Видео: Reuters

Число жертв обстрела сирийскими курдскими формированиями турецких городов на границе с Сирией возросло до шести человек. Об этом сообщил в четверг телеканал NTV.

По его данным, еще 70 человек получили ранения в ряде городов в провинциях Шанлыурфа и Мардин. Среди погибших числится 9-месячный ребенок.

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Ранее НАТО и Евросоюз уже выразили обеспокоенность началом военной операцией Турции в Сирии и призвали Анкару прекратить бомбардировки приграничных районов соседнего государства.

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Кроме того, ближайший союзник сирийского режима Башар Асада – Иран – также призвал турецкое руководство пересмотреть свою позицию по Сирии и начал внеплановые военные маневры рядом с турецкой границей.

В свою очередь президент США Дональд Трамп назвал начало наступательной операции Турции в Сирии плохой идеей.

Отметим, что ранее Пентагон проинформировал президента Дональда Трампа о том, что территория Сирии полностью освобождена от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

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