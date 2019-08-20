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Похищение украинского моряка в Камеруне: судовладелец не идет на контакт

20 августа, 11:45

СМИ сообщили, что пираты-похитители вышли на связь

Судно Marmalaita. Фото: скриншот

Судно Marmalaita. Фото: скриншот

Немецкая компания MarConsult Schiffahrt, владеющая грузовым судном Marmalaita, которое 15 августа было похищено в Камеруне вместе с украинским моряком на борту, отказывается комментировать случившееся.

Об этом стало известно 20 августа после того, как российские СМИ сообщили, что пираты-похитители вышли на связь и сообщили о состоянии пленников.

"Требований пока не озвучивали. Все пока идет спокойно. С людьми все нормально. Раненых, больных нет. Передают одежду и медикаменты", – заявил анонимный источник в компании судовладельца.

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Напомним, 15 августа пираты напали на судно Marmalaita, которое стояло на якоре в камерунском порту Дуала под флагом Антигуа и Барбуды. Они захватили в плен восемь человек.

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А незадолго до случившегося в этом же порту пираты похитили 9 членов экипажа другого судна, на борту которого находились граждане Китая.

Мы также писали, что немецкая прокуратура подтвердила то, что среди захваченных моряков есть украинец. Кроме того, пираты пленили четырех граждан России, а также трех филиппинцев.

Напомним, прошлой осенью в территориальных водах Нигерии были похищены 12 членов экипажа швейцарского торгового судна MV Glarus.

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Камерун пираты моряк похищение украинцы за границей похитители пират

Источник: ТАСС

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