Атака пиратов в Африке: в МИД узнали о попавших в плен украинцах

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В результате нападения пиратов на немецкое судно Marmalaita в Камеруне в плен попал только один украинский моряк.

Об этом 16 августа сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Консульская служба во взаимодействии с заинтересованными субъектами принимает комплекс мер по освобождению захваченного пиратами украинского моряка", – заявил замдиректора департамента – начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.

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Напомним, 15 августа пираты напали на немецкое судно Marmalaita, которое стояло на якоре в камерунском порту Дуала под флагом Антигуа и Барбуды. Они захватили в плен восемь человек.

А незадолго до этого в этом же порту пираты похитили 9 членов экипажа другого судна, на борту которого находились граждане Китая.

Напомним, прошлой осенью в территориальных водах Нигерии были похищены 12 членов экипажа швейцарского торгового судна MV Glarus.

Мы также писали, что в январе судно MSC MANDY (флаг Панамы) с 23 гражданами России и одним гражданином Украины подверглось пиратскому нападению во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе бенинского порта Котоноу в Гвинейском заливе.

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