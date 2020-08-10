Пока в одном месте дрались, в другом аплодировали: протесты в Беларуси глазами местных жителей

Выборы президента в Беларуси сравнили со свадьбой - мол, как же без мордобоя

В Беларуси прошли президентские выборы. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии республики, на выборах победил Александр Лукашенко с результатом 80,23% голосов. После закрытия избирательных участков по стране прокатились массовые протесты.

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По данным МВД, волна недовольства охватила 33 населенных пункта, пострадали десятки правоохранителей и митингующих, задержаны около 3 тыс. человек.

Жители Беларуси и украинцы, которые там сейчас находятся, рассказали сайту "Сегодня" о градусе накала после президентских выборов – какая обстановка на улицах городов сейчас и что может произойти в ближайшие часы.

"Я живу в Гомеле, в самом центре города. Протесты из столицы докатились и к нам. Вечером в воскресенье, уже после того, как закрылись избирательные участки, на улицах было шумно – десятки автомобилей начали активно сигналить, те, кто был без авто, стояли и аплодировали. По сравнению с Минском у нас была иная обстановка, без пострадавших", – рассказал нам житель Гомеля Александр М.

По его словам, уже сегодня утром, в понедельник, напряженности не было и можно было спокойно добраться на работу. По крайней мере, сам Александр никаких акций протеста уже не увидел.

"Но многие в Гомеле считают, что именно протестные настроения во время избирательной кампании подтолкнули людей идти голосовать. Например, насколько я знаю, Гомельская область заняла 3-е место по явке в стране. В этот раз многие почувствовали, что свободы становится больше, ну а протесты – о них можно выразиться как о свадьбе: какая это свадьба без мордобоя. Так и выборы – какие они без протестов... Но извините, что так выскажусь об Украине, очень не хочется, чтобы у нас в стране ситуация переросла в ту, которая была у вас. Вот это очень настораживает", – сказал Александр М.

По его словам, в отличие от Минска, в Гомеле интернет не пропадал и сейчас тоже есть. Чего не скажешь о столице с пригородами, где прошли самые массовые акции протеста.

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Жительница пригорода Минска Мария Р. рассказала сайту "Сегодня", что больше всего доставляет неудобств – это полное отсутствие интернета. И проводного, и мобильного.

"Ни тот, ни тот сейчас не работает. У нас в городке сейчас тихо, но в Минске, знаю, до сих пор неспокойно. Живем в ожидании, что сегодня-завтра все уляжется и жизнь войдет в свое русло", – говорит Мария.

Как удалось выяснить "Сегодня", протесты проходили и в других городах Беларуси. Но не везде они были массовыми. Например, на западе страны, в городе Лида с населением чуть больше 100 тыс. человек, вчера вечером, по словам местных жителей, на митинг вышли всего около 300 человек.

"В основном это была молодежь, которая пришла высказать свою позицию. Спецслужбы их не трогали до тех пор, пока они не заблокировали здание исполкома. Мнения людей кардинально разные. Одни хотят спокойствия, другие – справедливости. Но как показывает жизнь, это несовместимые понятия", – говорит житель города Лида Александр Ю.

В самом же Минске, похоже, и сегодняшний вечер может оказаться тревожным. По крайней мере, так полагают те, кто видит ситуацию на месте.

"Накануне выборов от властей были предупреждения, что такого сценария, какой был несколько лет назад в Украине, в Беларуси не будет. Вчера протестующих разогнали, часть задержали, но те, кто остался на свободе, похоже, сегодня могут выйти вновь на протесты", – рассказал нам Виктор Гутовский, который живет в Минске и до недавнего времени возглавлял одно из объединений украинцев в Беларуси.

Напомним, во время протестов пострадал украинский фотокорреспондент Мстислав Чернов. Он был госпитализирован, а позже стало известно, что у журналиста, к счастью, нет тяжелых травм и он уже вне больницы.

Депутат Европарламента от Латвии, член парламентского комитета ассоциации ЕС – Украина Сандра Калниете заявила о необходимости удержать Россию от вмешательства во внутренние дела Беларуси, как она это сделала в 2014 году после массовых протестов против власти в Украине.

Видео: Reuters

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