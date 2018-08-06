Появилось новое видео покушения на Мадуро

Сегодня, 10:46

Дрон с шестью пропеллерами завис в воздухе, а через несколько секунд взорвался

Фото: AFP
Фото: AFP

В сети появилось видео недавнего взрыв дрона, которое трактовали как покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Видео опубликовал венесуэльский оппозиционер Цезарь Чавес на своей странице в Twiter.

На ролике можно увидеть, как дрон с шестью пропеллерами зависает в воздухе, а уже через несколько секунд взрывается. Мадуро при этом перестает говорить, но чуть позже продолжает свое выступление.

Сообщается, что на беспилотниках было размещено по килограмму взрывчатки, которая могла поразить цель на расстоянии около 50 метров.

"Благодаря специальной технике почетной президентской гвардии дрон удалось вывести из строя, активировав его вне охраняемого периметра", – заявил министр внутренних дел.

Также министр утверждает, что в данный момент удалось задержать уже шестерых подозреваемых, исполнителей и организаторов покушения.

Напомним, в субботу, 4 августа, в столице Венесуэлы Карасе произошло покушение на президента Николаса Мадуро на параде в честь 81-й годовщины создания боливарианской гвардии. Мадуро не пострадал, а ответственность за покушение взяла на себя венесуэльская вооруженная группировка "Национальное движение "Фланелевые солдаты". Сам президент Венесуэлы обвинил колумбийского главу государства Хуана Мануэля Сантоса в причастности к покушению.

В свою очередь Колумбия отвергла обвинения Венесуэлы в адрес своего президента,  назвав их безосновательными и абсурдными.

Стоит отметить, что СМИ опровергли информацию о покушении на МадуроПо словам пожарных, произошел взрыв газового баллона в расположенном поблизости доме.
Венесуэла, покушение, Мадуро, дрон

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