Покушение на Мадуро: президент Венесуэлы назвал цену за свою голову

Глава Боливарианской Республики считает, что на подготовку взрыва ушло несколько миллионов долларов

Николас Мадуро. Фото: Miraflores Palace/REUTERS.

Покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро стоило несколько миллионов долларов, утверждает сам глава государства.

"План по моему убийству, который попытались осуществить в августе, обошелся в несколько миллионов долларов. Говорят о 20 млн долларов", — цитирует Мадуро телеканал Venezolana de Televisión.

По словам Мадуро, организаторы покушения получили деньги из-за границы.

Напомним, в августе прошлого года в столице Венесуэлы, Каракасе, произошло покушение на президента Николаса Мадуро на параде в честь 81-й годовщины создания боливарианской гвардии. Сам глава республики не пострадал, а ответственность за покушение взяла на себя венесуэльская вооруженная группировка "Национальное движение "Фланелевые солдаты". После инцидента президент Венесуэлы обвинил своего колумбийского главу государства Хуана Мануэля Сантоса в причастности к покушению.

В свою очередь Колумбия отвергла обвинения Венесуэлы в адрес своего президента, назвав их безосновательными и абсурдными. В частности, представитель Сантоса заявил, что обвинения в адрес президента "не имеют оснований, президент фокусирует внимание на баптизме своей внучки, а не на свержении чужих правительств".

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