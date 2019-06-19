Покушение на Мадуро: президент Венесуэлы назвал цену за свою голову
Глава Боливарианской Республики считает, что на подготовку взрыва ушло несколько миллионов долларов
Покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро стоило несколько миллионов долларов, утверждает сам глава государства.
"План по моему убийству, который попытались осуществить в августе, обошелся в несколько миллионов долларов. Говорят о 20 млн долларов", — цитирует Мадуро телеканал Venezolana de Televisión.
По словам Мадуро, организаторы покушения получили деньги из-за границы.
Напомним, в августе прошлого года в столице Венесуэлы, Каракасе, произошло покушение на президента Николаса Мадуро на параде в честь 81-й годовщины создания боливарианской гвардии. Сам глава республики не пострадал, а ответственность за покушение взяла на себя венесуэльская вооруженная группировка "Национальное движение "Фланелевые солдаты". После инцидента президент Венесуэлы обвинил своего колумбийского главу государства Хуана Мануэля Сантоса в причастности к покушению.
В свою очередь Колумбия отвергла обвинения Венесуэлы в адрес своего президента, назвав их безосновательными и абсурдными. В частности, представитель Сантоса заявил, что обвинения в адрес президента "не имеют оснований, президент фокусирует внимание на баптизме своей внучки, а не на свержении чужих правительств".
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